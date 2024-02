IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 15.02.2014 wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier bei 9,49 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 105,374 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.02.2024 651,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6,19 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -34,83 Prozent.

Der Börsenwert von MELIA HOTELS INTERNATIONAL belief sich jüngst auf 1,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at