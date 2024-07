IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Red Electrica SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Red Electrica SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Red Electrica SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 15,45 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 64,735 Red Electrica SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.07.2024 1 072,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,56 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA bezifferte sich zuletzt auf 8,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at