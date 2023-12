IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Inmobiliaria Colonial,-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Inmobiliaria Colonial,-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2,61 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,290 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 241,42 EUR, da sich der Wert eines Inmobiliaria Colonial,-Papiers am 13.12.2023 auf 6,31 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 141,42 Prozent.

Am Markt war Inmobiliaria Colonial, jüngst 3,31 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at