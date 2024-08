IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Naturgy Energy gewesen.

Naturgy Energy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Naturgy Energy-Anteile an diesem Tag 21,76 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 459,559 Naturgy Energy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Naturgy Energy-Aktie auf 23,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 661,76 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +6,62 Prozent.

Der Börsenwert von Naturgy Energy belief sich zuletzt auf 22,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at