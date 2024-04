IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Naturgy Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 23.04.2014 wurden Naturgy Energy-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20,67 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 483,793 Naturgy Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.04.2024 11 272,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,72 Prozent vermehrt.

Naturgy Energy war somit zuletzt am Markt 22,06 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at