IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Naturgy Energy-Investment verdient

Vor Jahren in Naturgy Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Naturgy Energy-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,24 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investierten, hätten nun 430,293 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 368,33 EUR, da sich der Wert einer Naturgy Energy-Aktie am 07.08.2023 auf 26,42 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,68 Prozent vermehrt.

Naturgy Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at