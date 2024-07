IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Naturgy Energy eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Naturgy Energy-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21,95 EUR wert. Bei einem Naturgy Energy-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,556 Naturgy Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.07.2024 auf 20,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,21 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,79 Prozent verringert.

Alle Naturgy Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at