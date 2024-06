IBEX 35-Wert Aena-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aena-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Aena-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.06.2021 wurden Aena-Anteile an der Börse BTE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Aena-Anteile bei 144,38 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Aena-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,926 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 179,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 240,82 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,08 Prozent.

Alle Aena-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,94 Mrd. Euro. Am 11.02.2015 wagte die Aena-Aktie an der Börse BTE den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann das Aena-Papier bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at