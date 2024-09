IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Corporacion Acciona Energias Renovables eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurden Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile 26,54 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 376,790 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.09.2024 8 319,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,08 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 16,80 Prozent.

Der Börsenwert von Corporacion Acciona Energias Renovables belief sich jüngst auf 7,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

