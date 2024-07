IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: Wäre eine Inmobiliaria Colonial,-Kapitalanlage von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Heute vor 1 Jahr wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Inmobiliaria Colonial,-Anteile an diesem Tag 5,58 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investierten, hätten nun 179,211 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 03.07.2024 999,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 5,58 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Inmobiliaria Colonial, belief sich zuletzt auf 2,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at