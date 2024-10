IBEX 35-Wert Mapfre, SAReg-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mapfre, SAReg von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Mapfre, SAReg-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 16.10.2021 wurden Mapfre, SAReg-Anteile an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,79 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 557,569 Mapfre, SAReg-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2024 auf 2,53 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 411,76 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +41,18 Prozent.

Mapfre, SAReg war somit zuletzt am Markt 7,69 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at