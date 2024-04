IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Naturgy Energy-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Naturgy Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Naturgy Energy-Papier an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die Naturgy Energy-Aktie bei 20,90 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Naturgy Energy-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,785 Naturgy Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 96,36 EUR, da sich der Wert einer Naturgy Energy-Aktie am 08.04.2024 auf 20,14 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 3,64 Prozent vermindert.

Alle Naturgy Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at