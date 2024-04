IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Naturgy Energy von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Naturgy Energy-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Naturgy Energy-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27,75 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 360,360 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.03.2024 7 243,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,10 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 27,57 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Naturgy Energy einen Börsenwert von 19,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at