IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Red Electrica SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Red Electrica SA-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Red Electrica SA-Aktie betrug an diesem Tag 17,65 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 56,673 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 928,88 EUR, da sich der Wert einer Red Electrica SA-Aktie am 01.08.2024 auf 16,39 EUR belief. Mit einer Performance von -7,11 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Red Electrica SA-Wert an der Börse wurde auf 8,84 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at