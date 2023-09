IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Repsol-Investment eingefahren

Vor Jahren Repsol-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Repsol-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,56 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,973 Repsol-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2023 gerechnet (15,62 EUR), wäre die Investition nun 280,74 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 180,74 Prozent angezogen.

Am Markt war Repsol jüngst 19,94 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at