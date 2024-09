IBM überträgt Pensionsverpflichtungen an Prudential - Sonderbelastung im Quartal

ARMONK (dpa-AFX) - IBM überträgt Pensionsverpflichtungen im Volumen von sechs Milliarden US-Dollar (rund 5,4 Mrd Euro) an den US-Versicherungskonzern Prudential (Prudential Financial). Das teilte der Computer-Konzern am Mittwoch in Armonk mit. Die Transaktion führe zu einer einmaligen Sonderbelastung von 2,7 Milliarden Dollar vor Steuern im dritten Quartal. Das bereinigte operative Ergebnis im Quartal und im Gesamtjahr würden dadurch ebenso wenig beeinträchtigt wie der freie Mittelzufluss, hieß es./nas