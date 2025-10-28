VMware Aktie
WKN DE: A0MYC8 / ISIN: US9285634021
|
28.10.2025 12:25:00
IBM zieht sich aus VMware-Geschäft zurück
Ab Ende Oktober können Neukunden keine VMware-Lizenzen mehr über IBM Cloud beziehen. Bestandskunden mit aktiven Workloads sind aktuell nicht betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
