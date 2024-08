IDEA INTERNATIONAL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

IDEA INTERNATIONAL veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,69 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IDEA INTERNATIONAL ein EPS von -29,560 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,02 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 23,290 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 44,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 12,94 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,30 Milliarden JPY in den Büchern standen.

