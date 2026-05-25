IEL legte Quartalsergebnis vor

IEL hat am 23.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

IEL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IEL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5900 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,010 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat IEL mit einem Umsatz von insgesamt 9,70 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,59 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um -84,25 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at