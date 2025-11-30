Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
30.11.2025 21:00:00
If AI Spending Really Hits $4 Trillion, This Stock Could Ride the Wave
There are a wide variety of estimates out there about how much money will be spent on the AI infrastructure buildout over the next few years, and one of the boldest projections is from Nvidia.During its third-quarter conference call, the company reaffirmed its projection that annual global spending on data centers will reach $3 trillion to $4 trillion by 2030. Naturally, many investors are wondering if such a bullish projection is really attainable.Yet the chipmaker is in a great position to predict where the computing market is heading because it's likely receiving orders for delivery beyond 2026 right now. CEO Jensen Huang said in the earnings release that his company was sold out of its data center graphics processing units (GPUs), so AI hyperscalers are likely ordering several years in advance. If the data center market is truly on course to reach $4 trillion, there's one stock that will be a must-own: Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 780,00
|1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.