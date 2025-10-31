IF Bancorp Aktie
WKN DE: A1JHBR / ISIN: US44951J1051
|
31.10.2025 21:23:49
IF Bancorp, Inc. Bottom Line Climbs In Q1
(RTTNews) - IF Bancorp, Inc. (IROQ) announced a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $1.39 million, or $0.43 per share. This compares with $0.633 million, or $0.20 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 28.2% to $6.18 million from $4.82 million last year.
IF Bancorp, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.39 Mln. vs. $0.633 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.20 last year. -Revenue: $6.18 Mln vs. $4.82 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IF Bancorp Inc.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu IF Bancorp Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IF Bancorp Inc.
|25,74
|-0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.