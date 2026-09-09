CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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09.09.2026 14:30:00
If You Own Artificial Intelligence (AI) Stocks, Get Ready for a Big Change
In this video, I will cover Broadcom (NASDAQ: AVGO) and Snowflake's latest earnings reports, new AI models from Meta and Google, and recent comments from Sam Altman on data center water use. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.
*Stock prices used were from the trading day of Sep. 2, 2026. The video was published on Sep. 3, 2026.
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