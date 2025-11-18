Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
18.11.2025 23:09:20
If You'd Invested $1,000 in Broadcom Stock 1 Year Ago, Here's How Much You'd Have Today
As the artificial intelligence (AI) boom expands, it is taking the semiconductor industry along with it. Semiconductor chips are to most tech products what engines are to cars. This central role helps explain why semiconductor companies like Broadcom (NASDAQ: AVGO) are seeing a much-appreciated boost to their top-line revenue, bottom-line earnings, and stock prices.Over the past 12 months (ended Nov. 18), Broadcom's stock is up about 107%, meaning a $1,000 investment made a year ago would be worth $2,066 today. For comparison, the S&P 500 -- in which Broadcom is the seventh-largest holding -- is only up around 12.7% in that time.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcom Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Broadcom Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen im Blick: ATX steigt kräftig -- DAX fester -- US-Börsen starten etwas höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert ebenso fester. Die US-Börsen starten leicht im Plus. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.