Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
09.11.2025 13:07:00
If You'd Invested $1,000 in Oklo Stock 1 Year Ago, Here's How Much You'd Have Today
Nuclear is the hottest sector of the energy market right now, and perhaps no nuclear company is hotter than Oklo (NYSE: OKLO). The start-up is trying to develop small modular reactors (SMRs) to power an anticipated construction boom of new artificial intelligence (AI) data centers.Demand for electricity is surging in the U.S., partially driven by the massive energy needs of AI. A lot of that electricity powers massive cooling systems that ensure the servers and processors handling the AI computations don't overheat.Oklo's proposed solution is to co-locate its SMRs -- which also require advanced cooling systems -- in the same facility as a data center, meaning you'd only need one cooling system and not two, plus you'd have an onsite power source to reduce strain on the electric grid. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
