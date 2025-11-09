AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
09.11.2025 12:38:00
If You'd Invested $1,500 in Palantir Stock 1 Year Ago, Here's How Much You'd Have Today
A high and growing valuation has not stopped investors from piling into the artificial intelligence (AI) decision-making company Palantir (NASDAQ: PLTR), which has seemed invincible up until recently.The company leverages large language models (LLM) to help companies and government divisions leverage data like never before. Palantir's technology can gather information from wide-ranging sources and use its data manipulation capabilities to glean incredible insights, which helps organizations make more informed decisions.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGO AG Energie + Anlagenmehr Nachrichten
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagenmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|158,84
|3,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street höher erwartet -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street soll die Woche fester beginnen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.