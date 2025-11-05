Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
05.11.2025 15:05:00
If You'd Invested $100 in Broadcom Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Semiconductor companies have delivered incredible returns thanks to the growth of artificial intelligence (AI). One of the most successful is Broadcom (NASDAQ: AVGO), which makes custom chips for AI companies. It's up 957% over the last five years (as of Oct. 31).If you'd invested just $100 in Broadcom five years ago, you'd now have $1,057. The same investment in the S&P 500 index, on the other hand, would be worth $209. As you can see, Broadcom has significantly outperformed the market, and there's an important lesson to be learned from its success.
