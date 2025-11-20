AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
20.11.2025 11:54:00
If You'd Invested $100 in Micron 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
For the longest time, Micron Technology (NASDAQ: MU) seemed like any other member of the highly cyclical semiconductor industry. Boom times of high demand for, and low supply of, computer memory, mostly for personal computers, would cause companies to overbuild production capacity, flood the market with chips, crash prices -- and bust Micron stock.From the early 2000s to the late 2010s, investors grew accustomed to this cycle, learning not to get too excited during the boom times and to worry about the inevitable bust. Micron stock traded mostly in a tight range from $5 to $15. And yet, over the past 10 years, Micron stock has taken off like a rocket, growing more than 1,300%. If you'd invested $100 in Micron stock a year ago, you'd have more than $1,434 today.So what changed? From 2018 to approximately 2024, Micron stock experienced a continuous series of higher highs and higher lows, until finally, in 2025, the stock surged dramatically higher.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGO AG Energie + Anlagenmehr Nachrichten
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagenmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.