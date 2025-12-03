Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
03.12.2025 13:27:00
If You'd Invested $100 in Plug Power 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Plug Power (NASDAQ: PLUG) is a pioneer in the hydrogen industry. It created the first commercially viable market for hydrogen fuel cell technology. The company has since deployed over 69,000 fuel cell systems and more than 250 fueling stations, more than any other company in the world. It's also the largest buyer of liquid hydrogen.
Analysen zu Plug Power Inc.mehr Analysen
