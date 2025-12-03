AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
03.12.2025 13:05:00
If You'd Invested $100 in XRP (Ripple) 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
The crypto market has taken a steep plunge this quarter. Most of the big names, including Bitcoin, Ethereum, and Solana, have lost quite a bit of value since October.XRP (CRYPTO: XRP), a cryptocurrency launched by blockchain payments company Ripple, hasn't been immune to the downturn. In fact, its decline started even earlier, in July. But if you zoom out, you can see that XRP has still been a winning investment recently.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
