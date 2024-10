Ifo-Geschäftsklima verbessert sich erstmals seit fast einem halben Jahr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober erstmals seit fast einem halben Jahr wieder verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 1,1 Punkte auf 86,5 Zähler, wie das Ifo-Institut am Freitag in München mitteilte. Nach einer Serie von vier Rückgängen in Folge hatte das Info-Geschäftsklima im September den tiefsten Stand seit Beginn des Jahres erreicht. Analysten hatten mit einer Erholung gerechnet. Sie hatten im Schnitt aber nur einen leichten Anstieg des Stimmungsindikators auf 85,6 Punkte erwartet.

"Die deutsche Wirtschaft konnte den Sinkflug vorerst stoppen", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die rund 9.000 vom Ifo-Institut befragten Unternehmen zeigten sich zufriedener mit ihrer aktuellen Lage. Auch die Erwartungen hellten sich auf. Allerdings bleiben die Erwartungen "von Skepsis geprägt", schränkte Fuest ein./jkr/jsl/mis