Ifo-Institut: Geschäftsklima in der Chemieindustrie hellt sich auf

BERLIN (Dow Jones)--Das Geschäftsklima in der chemischen Industrie in Deutschland hat sich im März nach Erhebungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung aufgehellt. Laut der aktuellen Ifo- Umfrage stieg der Index auf minus 10,5 Punkte, nach saisonbereinigt korrigierten minus 15,5 Punkten im Februar. Dabei haben sich die Geschäftserwartungen den Angaben zufolge stark verbessert - der Indikator stieg von minus 14,9 Punkten im Februar auf minus 2,9 Punkte. "Die Auftragslage der Chemiebranche lässt zwar noch zu wünschen übrig, doch der Tiefpunkt der Krise scheint überwunden zu sein", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf.

Laut Statistischem Bundesamt hätten die Chemieunternehmen in Deutschland im Februar 2024 gegenüber Januar 2024 kräftige Produktionszuwächse von preisbereinigt plus 4,6 Prozent verzeichnet. Auch im März 2024 seien die Produktionspläne in der Chemie expansiv ausgerichtet gewesen. Der Beschäftigungsabbau habe sich verlangsamt. Nachfrageimpulse erwarteten die Chemieunternehmen vor allem vom Export.

April 16, 2024 02:21 ET (06:21 GMT)