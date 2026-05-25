IITL Projects: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IITL Projects lud am 22.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 70,16 INR erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,51 INR gegenüber 63,06 INR je Aktie im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at