Iledor Exploration: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Iledor Exploration hat am 19.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Iledor Exploration im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 4,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at