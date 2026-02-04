Illinois Tool Works präsentierte Quartalsergebnisse

Illinois Tool Works stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,09 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,68 USD sowie einem Umsatz von 4,07 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Illinois Tool Works ein EPS von 11,71 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 16,04 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Illinois Tool Works 15,90 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 10,45 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 16,02 Milliarden USD belaufen.

