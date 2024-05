ILLINOIS TOOLS - Bekommt das hier jemand mit?!

ILLINOIS TOOL WORKS – H1/D1 CHART inkl. VolumenprofilPARTNERAKTION





Kommentar

Seit über 100 Jahren produziert die Unternehmensgruppe ITW mit über 50.000 Mitarbeitern branchenübergreifende Industrieprodukte. Der übergeordnete Trend ist weiterhin aufwärtsgerichtet und in einer tieferen Konsolidierung. Maßgeblich gibt es zwei Zonen, an denen ich untergeordnete Kippformationen nutzen möchte, um in den neuen übergeordneten Impuls hinein zu handeln.

Die Marke von 250 $ bzw. 235 $ stellen starke Unterstützungen dar und könnte einen neuen Impuls auslösen. Wie im Stundenchart eingezeichnet, möchte ich diese Form von Price Action sehen, um risikoarme Einstiege zu vollziehen.





Risikohinweis

Die Situation ist ein übergeordneter Aufwärtstrend, der sich in einer tieferen Korrektur befindet. Als Händler fokussiere ich mich daher nur auf potenzielle Longsinale im Rahmen einer Formation, die ich eng stoppen kann. Treten diese nicht auf, erfolgt für mich kein Trade, da Risikoreduktion und Bestätigung des Trends per Price Action oberste Priorität haben. Bitte handeln Sie verantwortungsvoll. Laufende Korrekturen ohne Bestätigungen können problemlos gegen den Trend bzw. den Händler laufen und sogar den gesamten Trend kippen.





Viel Erfolg,

Ihr Dennis Gürtler.





Dennis Gürtler ist Gründer und Geschäftsführer einer Eigenhandelsfirma in Berlin. Als ehemaliger Portfoliomanager und Vollzeithändler ist er seit 2008 an den Finanzmärkten aktiv. Mit über 15 Jahren Erfahrung ist Dennis Gürtler im DACH-Raum für seine Expertise bekannt.





Über das Unternehmen

Die Geschäftsfelder von ITW sind in nahezu allen Ecken der Welt tätig und in den entwickelten Märkten ebenso stark präsent wie in den aufstrebenden Märkten. Die Hälfte unserer Einnahmen erwirtschaften wir außerhalb der USA. Eine strategische, globale Expansion bietet unseren Kunden, Anteilseignern und talentierten Mitarbeitern große Chancen. Als Hersteller fortgeschrittener Industrietechnik produziert die ITW Inc. Group bereits seit über 100 Jahren ein breites Spektrum an hochentwickelten Befestigungsmitteln, Bauelementen, Geräten, Verbrauchsmaterialien und besonderen Produkten für Kunden weltweit. ITW beschäftigt rund 48.000 Angestellte in über 600 Betrieben, die in 57 Ländern ansässig sind. Die Mitarbeiter stellen zigtausende von technischen Erzeugnissen und Spezialprodukten her, die in direkter Zusammenarbeit mit unseren Kunden fortlaufend verbessert und weiterentwickelt werden. Diese Geschäftsfelder bedienen unterschiedliche Endverbrauchermärkte und Kundenbereiche.

Hinweis zum Trading | Kontext & Signal

Häufig besteht die Frage, woher man weiß, dass ein Preisbereich auch „funktioniert“. Diese Antwort liegt in der Reaktion des Preises selbst. Wie immer gilt, dass man die angegebenen Orte (Zonen) nicht ohne untergeordnete Bestätigungen des Preises (Boden- oder Top Formation) handeln sollte.

Hinweis Trademanagement

Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.

