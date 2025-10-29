Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
|
29.10.2025 20:54:00
I’m 30 and I’ve always played it safe with my money. Would it be a mistake to invest in my friend’s passion project?
If you give money to a friend to build a business or expand their side hustle, you will probably never see that money again.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!