Immobilieninvestitionen in Europa heuer deutlich belebt

Die Nachfrage nach europäischen Immobilien hat sich heuer im ersten Halbjahr spürbar belebt. Das Gesamtinvestitionsvolumen stieg gegenüber der Vorjahresperiode um rund 10 Prozent auf 86,5 Mrd. Euro, wie der internationale Immobiliendienstleister CBRE am Montag berichtete. Besonders massiv war der Zuwachs demnach in den Segmenten Hotel und Wohnen. In Österreich verharrte die gesamte Investitionstätigkeit mit 1,1 Mrd. Euro allerdings auf Vorjahresniveau.

Das europaweite Hotelinvestitionsvolumen legte den aktuellen CBRE-Daten zufolge um 62 Prozent auf 9,9 Mrd. Euro zu, im Segment Wohnen betrug das Plus gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres 6 Prozent auf 18,3 Mrd. Euro. Im Industriebereich erhöhte sich das Volumen um 7 Prozent auf 16,1 Mrd. Euro.

"Die Investitionsstimmung beginnt sich in ganz Europa zu verbessern und die Preise haben sich stabilisiert", fasste Chris Brett, Managing Director der European Capital Markets bei CBRE, zusammen.

Mit 18,7 Mrd. Euro floss das größte Volumen heuer zwischen Jänner und Juni in Büroimmobilien - das war nominell allerdings in etwa gleich viel wie im ersten Halbjahr 2023 (plus 1 Prozent). Ähnlich entwickelten sich die Investitionen im Bereich Einzelhandel mit einem Plus von 1 Prozent auf 13,5 Mrd. Euro.

Acht der zehn größten geografischen Märkte hätten im ersten Halbjahr 2024 wachsende Investitionen verzeichnet - besonders stark sei die Entwicklung in Deutschland (plus 15 Prozent) und Großbritannien (plus 10 Prozent) gewesen. In Österreich ist der europaweite Trend zwar noch nicht angekommen, aber bereits erkennbar: "Wir sehen wesentlich mehr Aktivität in Prüf- und Ankaufsprozessen", berichtete Lukas Schwarz, Head of Investment Properties bei CBRE. "Das spiegelt sich zwar noch nicht in den aktuellen Zahlen wider, aber wir blicken der zweiten Jahreshälfte sehr optimistisch entgegen."

kre/pro