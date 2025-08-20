Immobilieninvestor Hallman ist insolvent

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0226 vom 19.08.2025 muss es im Titel richtig heißen: "insolvent" (nicht: "in Privatinsolvenz") und im Untertitel richtig heißen: "Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung" (nicht: "Schuldenregulierungsverfahren mit Eigenverwaltung"). Präzisierung des Insolvenzverfahrens im Lead. ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Immobilienunternehmer Klemens Hallmann ist insolvent. Aufgrund der unternehmerischen Tätigkeit des Schuldners sei ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien beantragt worden und es handle sich daher nicht um ein von Hallmann angestrebtes Schuldenregulierungsverfahren (Privatinsolvenz), teilte der Kreditschutzverband (KSV) mit. Die Hallmann Holding ist von der Insolvenz nicht betroffen, betont das Unternehmen am Dienstag.

Ziel von Hallmann ist ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung und einer angebotenen Quote von 30 Prozent. Nach den derzeit vorliegenden Unterlagen sind von der Insolvenz 102 Gläubiger mit Forderungen in Höhe von 95 Mio. Euro betroffen. Allerdings entfielen davon 75 Mio. Euro auf Bürgschaften, teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mit. Die Aktiva gab Hallmann mit 5,865 Mio. Euro an. Dazu zählen unter anderem Liegenschaften sowie Unternehmensanteile.

Hintergrund des Antrags ist laut der Hallmannn Group ein "derzeit außergewöhnlich herausforderndes und toxisches Marktumfeld, das in den letzten Monaten zu erheblichen wirtschaftlichen Belastungen geführt hat". Vorrangiges Ziel sei es, die Interessen der Gläubiger bestmöglichst zu wahren. Bestehende Vermögenswerte sollen im Rahmen des Regulierungsverfahrens geordnet veräußert werden.

Bauträger Süba bereits seit April insolvent

Am 14. April dieses Jahres hatte das Handelsgericht Wien ein Insolvenzverfahren über den Bauträger Süba AG des Immobilieninvestors Hallmann eröffnet. Die Verbindlichkeiten werden vom KSV mit rund 226 Mio. Euro (Liquidationswerte) angegeben, die Aktiva sollen sich laut AKV auf knapp 8,6 Mio. Euro belaufen.

