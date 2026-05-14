Immunome präsentierte Quartalsergebnisse

Immunome hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at