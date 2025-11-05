Immuron Aktie
WKN DE: A2DTD8 / ISIN: US45254U1016
|
05.11.2025 12:25:02
Immuron: FDA Approves IND Application For IMM-529
(RTTNews) - Immuron (IMRN) announced the FDA has approved Investigational New Drug application for IMM-529 and the Phase 2 clinical trial may proceed. The company plans to initiate a Phase 2 clinical trial for IMM-529 in individuals with Clostridioides difficile infection during the first half of 2026.
The Phase 2 clinical trial will be a randomized, double blind, placebo-controlled clinical study of IMM-529 with Standard of Care for the treatment of CDI in subjects with first episode CDI or recurrent CDI. Up to 60 subjects will be enrolled in the study.
Aktien in diesem Artikel
|Immuron Ltd (spons. ADRs)
|1,44
|9,09%
