15.12.2025 06:31:29
Imperial Equities legte Quartalsergebnis vor
Imperial Equities hat am 12.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Umsatz lag bei 5,2 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,510 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,450 CAD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Imperial Equities im vergangenen Geschäftsjahr 19,92 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Imperial Equities 19,52 Millionen CAD umsetzen können.
