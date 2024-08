IMSA Road America: Klassensieg und Podium für den BMW M4 GT3 - BMW M Team RLL auf Platz sieben.

Gemischte Gefühle bei den BMW M Motorsport Teams nach dem Rennen der IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IMSA-Serie) in Road America (USA). Das BMW M Team RLL erlebte mit seinen beiden BMW M Hybrid V8 ein schwieriges Wochenende. Großen Jubel gab es im Lager der BMW M4 GT3 Crews: Turner Motorsport feierte den Klassensieg in der GTD-Kategorie. In der GTD PRO fuhr Paul Miller Racing auf Platz zwei. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW