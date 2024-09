IMSA und GT World Challenge Europe: BMW M Motorsport passt Fahreraufgebot für Doubleheader-Wochenende an.

Am kommenden Wochenende stehen für BMW M Motorsport zwei Rennhighlights auf dem Programm. Die IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IMSA-Serie) macht in Indianapolis (USA) Station. Dort tritt das BMW M Team RLL mit zwei BMW M Hybrid V8 zum Heimspiel an, denn die Mannschaft von Bobby Rahal hat ihren Firmensitz in Indianapolis. Parallel findet in Monza (ITA) das vierte Endurance Cup Rennen der Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS statt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW