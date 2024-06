IMSA Watkins Glen: Turbulentes Wochenende endet mit den Plätzen fünf und sechs für das BMW M Team RLL.

Am Schauplatz des ersten Sieges in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship vor einem Jahr stand aus der Sicht des BMW M Teams RLL erneut der #25 BMW M Hybrid V8 im Mittelpunkt – diesmal jedoch aus einem anderen Grund. Nach einem Trainingsunfall am Samstag schaffte es das Team mit einer großen Energieleistung, das Fahrzeug über Nacht komplett neu aufzubauen und ins 6-Stunden-Rennen auf dem „Watkins Glen International“ (USA) zu schicken. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel