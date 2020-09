In diese beiden Aktien investiert Jim Simons von Renaissance Technologies

Mathematiker und Hedgefondsmanager Jim Simons hat mit seiner Investmentgesellschaft Renaissance Technologies in der Vergangenheit schon öfter ein glückliches Händchen bewiesen. Auf diese zwei Aktien setzt der Milliardär aktuell.

• Renaissance Technologies in vergangenen Jahrzehnten sehr erfolgreich• Nicht einmal Börsenlegenden wie Warren Buffett können mit Medallion-Fonds mithalten• Simons schlägt bei Unternehmen aus dem Gesundheitssektor zu

Jim Simons gründete 1978 die Investmentgesellschaft Renaissance Technologies. Zwischen 1988 und 2018 erzielte der Hedgefonds Handelsgewinne in Höhe von mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Mit dem Flaggschiff-Fonds Medallion übertraf Simons die Renditen von Star-Investoren wie Buffett, Soros oder Dalio - von 1988 bis 2018 erzielte er eine durchschnittliche jährliche Rendite von 66 Prozent. Nun kaufte der Fonds vor kurzem zwei Aktien zu - Zeit sich diese einmal genauer anzuschauen.

Orchard Therapeutics

Orchard Therapeutics (ORTX) ist ein Unternehmen, das sich mit der Behandlung seltener Krankheiten befasst. Für diese nutzt ORTX einen Entwicklungsansatz, der eine autologe Ex-vivo-Gentherapie umfasst . Dabei soll die Kraft genetisch veränderter Blutstammzellen genutzt werden, um "die zugrunde liegende Krankheitsursache in einer einzigen Verabreichung zu beheben", erklärt Orchard Therapeutics auf seiner Website.

Derzeit bereitet sich das Unternehmen auf die Vermarktung seiner führenden lentiviralen Gentherapie Libmeldy bei metachromatischer Leukodystrophie (MLD) in Europa vor. Eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) wird noch in diesem Jahr erwartet, so dass die Markteinführung bereits im ersten Halbjahr 2021 erfolgen könnte.

Orchard Therapeutics plant die Eröffnung von sechs Standorten in Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und den Niederlanden zur Vermarktung seiner Produkte. "ORTX identifiziert die Marketingstrategie zur Steigerung des Krankheitsbewusstseins und zur Einleitung von Diagnose- und Geburtsscreenings, einschließlich kostenloser Tests. Wir gehen davon aus, dass diese kommerzielle Strategie in den kommenden Jahren auf die anderen Programme anwendbar sein könnte ", gibt Yahoo Finance Kevin DeGeeter von Oppenheimer wieder.

Simons scheint bullish für Orchard Therapeutics: Im zweiten Quartal hat Renaissance 373.200 Aktien des Unternehmens aus der Gesundheitsbranche gekauft und somit seine Beteiligung um 145 Prozent erhöht, wie aus dem aktuellen 13-F-Formular an die Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Insgesamt belaufe sich die Position nun auf 630.400 Aktien im Wert von 3,78 Millionen US-Dollar.

Und auch Analysten sehen Potenzial in dem Unternehmen. DeGeeter empfiehlt Orchard Therapeutics-Aktien zum Kauf, sein Kursziel liegt bei 26 US-Dollar. Damit bemisst er den Titeln ein Aufwärtspotenzial von knapp 365 Prozent bei - zuletzt notierten die Papiere an der NASDAQ bei 5,60 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 1. September). Bei den Analysten scheint man sich einig zu sein: In den vergangenen drei Monaten hat es keine "Holds" oder "Sells", sondern nur Kaufempfehlungen gegeben und das durchschnittliche Kursziel von 16 US-Dollar liegt immer noch rund 185 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Kadmon Holdings

Das zweite Unternehmen auf das Simons setzt, entstammt ebenfalls dem Gesundheitssektor. Kadmon Holdings (KDMN) beschreibt sich selbst als biopharmazeutisches Unternehmen, "das transformative Therapien für ungedeckte medizinische Bedürfnisse entdeckt, entwickelt und liefert". Das Unternehmen arbeitet an Behandlungsmöglichkeiten für Immun- und fibrotische Erkrankungen und entwickelt immunonkologische Therapien. Auch KDMN steht vor einem wichtigen Zulassungsantrag, weshalb einige Wall Street-Experten bei Kadmon-Aktien zuschlagen.

Wie Kadmon im Mai in einer Pressemitteilung erklärte, geht das Unternehmen weiterhin davon aus, die NDA-Einreichung für Belumosudil, bei Patienten mit chronischer Transplantat-gegen-Wirt-Krankheit, im vierten Quartal 2020 abzuschließen. Wie aus der Mitteilung hervorgeht hat die FDA Belumosudil zudem im Rahmen des Real-Time Oncology Review (RTOR)-Programms akzeptiert, welches die Kommunikation zwischen Entwicklern und der FDA vereinfachen und Feedback vor der endgültigen Einreichung ermöglichen soll. "Aufgrund seines klinischen Profils und der Bezeichnung für die Durchbruchstherapie glauben wir, dass Belumosudil eine hervorragende Chance (85% Erfolgswahrscheinlichkeit) hat, die US-Zulassung zu erhalten", zitiert Yahoo Finance Mark Breidenbach von Oppenheimer.

Die Zulassung von der EMA zu erhalten könnte dagegen schwieriger werden: "... wir glauben nicht, dass ROCKstar ausreicht, um die konventionelle behördliche Zulassung zu erhalten. Kadmon plant jedoch, die EMA mit 12-Monats-Ergebnissen und übereinstimmenden historischen Kontrolldaten zu beeinflussen - was möglicherweise einen Weg zur bedingten Genehmigung eröffnen könnte, der durch eine randomisierte kontrollierte Studie unterstützt wird. Wir glauben, dass eine kontrollierte Studie auch dazu beitragen könnte, die Aufnahme von Belumosudil in den USA voranzutreiben ", so Breidenbach.

Auch bei Kadmon hat Renaissance im zweiten Quartal zugeschlagen und 1.199.100 Aktien im Wert von 6,14 Millionen US-Dollar erworben.

Mark Breidenbach ruft für die Kadmon-Aktie ein Kursziel von 8 US-Dollar auf und misst ihr somit ein Aufwärtspotenzial von rund 75 Prozent bei - zuletzt notierte das Papier bei 4,58 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 1. September). Und auch bei der Kadmon-Aktie sind die Analysten sich einig: nur Buy-Ratings in den vergangenen drei Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt hier sogar bei 16,50 US-Dollar, was ein Plus von rund 260 Prozent bedeuten würde.

Redaktion finanzen.at