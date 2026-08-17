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17.08.2026 06:31:29
Inbound Platform stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Inbound Platform hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Inbound Platform hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,35 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,75 JPY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 959,2 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Inbound Platform 858,8 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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