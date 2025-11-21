Inception Growth Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Inception Growth Acquisition hat am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Inception Growth Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 USD je Aktie gewesen.

