NEW YORK (dpa-AFX) - An der stark gestarteten US-Technologiebörse Nasdaq haben die Anleger am Donnerstag Angst vor der eigenen Courage bekommen. Noch bevor der erste Kurs von Anthropic im Rahmen des unmittelbar anstehenden Börsengangs des KI-Konzern festgestellt wurde, gab der Auswahlindex NASDAQ 100 seine Gewinne ab. Für den anfangs stabilisierten Leitindex Dow Jones Industrial ging es um ein Prozent nach unten. Auch die wichtigsten europäischen Börsen notierten deutlich im Minus. Dabei zeichnete sich bei Anthropic zuletzt eine Preisfindung weit über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar ab./gl/he