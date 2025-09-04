INDEXÄNDERUNG/Burberry kehren in FTSE-100 zurück

Von Ian Walker

DOW JONES--Wie FTSE Russell am späten Mittwoch mitteilte, wird die Aktie des Luxusmodeherstellers Burberry nach einjähriger Abwesenheit wieder in den Londoner Leitindex FTSE-100 aufgenommen. Burberry waren im September 2024 aus dem Index herausgenommen worden. Daneben kommt die seit 4. August börsennotierte Aktie von Metlen Energy & Metals in den FTSE-100. Die Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. September wirksam. Platz machen müssen im FTSE-100 die Aktie des Hausbauers Taylor Wimpey und die des Entwicklers von Studentenunterkünften Unite Group.

