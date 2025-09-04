Burberry Aktie

WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

04.09.2025 09:45:41

INDEXÄNDERUNG/Burberry kehren in FTSE-100 zurück

Von Ian Walker

DOW JONES--Wie FTSE Russell am späten Mittwoch mitteilte, wird die Aktie des Luxusmodeherstellers Burberry nach einjähriger Abwesenheit wieder in den Londoner Leitindex FTSE-100 aufgenommen. Burberry waren im September 2024 aus dem Index herausgenommen worden. Daneben kommt die seit 4. August börsennotierte Aktie von Metlen Energy & Metals in den FTSE-100. Die Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. September wirksam. Platz machen müssen im FTSE-100 die Aktie des Hausbauers Taylor Wimpey und die des Entwicklers von Studentenunterkünften Unite Group.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 03:46 ET (07:46 GMT)

16.11.23 Burberry Sell UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Burberry plc 14,67 -0,03% Burberry plc
Mytilineos Holdings S.A. 52,70 -1,50% Mytilineos Holdings S.A.
Taylor Wimpey Plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs 12,64 1,36% Taylor Wimpey Plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs
Taylor Wimpey plc 1,08 1,89% Taylor Wimpey plc
Unite Group PLCShs 7,90 0,64% Unite Group PLCShs

