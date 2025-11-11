People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
11.11.2025 12:39:14
India: Car explodes in New Delhi, killing several people
Police confirmed there were fatalities from a car explosion near a metro station close to the Red Fort landmark.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
